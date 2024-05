Davide Masarà, trentenne originario di Rovigo, è morto tra venerdì e sabato, ad Alicante in Spagna.

Ragazzo italiano morto all’improvviso ad Alicante

Il giovane si era trasferito nella città spagnola dopo aver lavorato per diverso tempo nel negozio di scarpe della madre, Simonetta Baratella. Delle prime ricostruzioni il decesso è stato improvviso. L’unico campanella d’allarme avrebbe potuto essere quel malassere alla gamba che il ragazzo aveva manifestato qualche giorno prima. Il corpo è stato trovato dai genitori, che non avendo notizie del figlio sono volati ad Alicante per accertarsi delle sue condizioni. “Siamo arrivati tardi” ha dichiarato il padre ai giornalisti.

Il cordoglio per la perdita

Davide lascia la mamma Simonetta, il papà Otello Masarà, il fratello gemello Andrea e la sorella maggiore Chiara. La famiglia è molto conosciuta e apprezzata a Rovigo, da una parte grazie alla storica attività della madre, dall’altra perché il padre ha lavorato per moltissimi anni come geometra del Comune. Tutta la comunità si è stretta intorno a loro, per condividere il dolore per la perdita.

L’ultimo saluto a Davide

La prematura scomparsa ha lasciato un profondo vuoto tra tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscere Davide. “Per motivi personali il negozio rimarrà chiuso” si legge sulla pagina del negozio Baratella Calzature, in via Domenico Angeli. In breve tempo i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti, per dare l’ultimo saluto al 30enne.