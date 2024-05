Martedì 29 maggio, un’auto ha investito due persone a Nablus, in Cisgiordania. Il guidatore si è consegnato alle autorità palestinesi e i due feriti israeliani sono stati trasportati in ospedale. Tuttavia è di poche ore fa la notizia della loro morte sebbene in un primo momento, l’esercito parlava di condizioni non gravi.

Auto investe due israeliani a Nablus, in Cisgiordania

Due persone sono state investite da una vettura in Cisgiordania, precisamente nei pressi di una colonia israeliana a Nablus.

La notizia è stata diffusa dall’esercito israeliano, che aveva riferito che le due persone non erano in pericolo di vita, tuttavia le condizioni erano abbastanza gravi.

Inizialmente, le autorità hanno cercato l’autore del gesto e la sua auto con targa palestinese, poiché dopo averlo compiuto si era dato alla fuga. Poi però si è consegnato spontaneamente.

La morte dei due feriti in Cisgiordania

È di oggi, 30 maggio, il comunicato circa la morte dei due feriti, informazione diffusa anche stavolta dall’esercito israeliano.

“Non si è trattato di un incidente, i due cittadini israeliani sono stati uccisi” ha fatto sapere l’esercito, interpellato dall’AFP.

Ora l’uomo è in stato di fermo e verrà interrogato nuovamente in questi giorni per capire la dinamica esatta e cosa lo ha spinto a compiere il gesto. La situazione nel Paese è già molto complicata, che spesso reati come questo passano in secondo piano o comunque non assumono la giusta importanza, invece si tratta di fatti gravissimi che delineano un quadro critico in cui ormai le parole d’ordine sono solo uccidere e conquistare.