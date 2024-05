Israele attacca la Cisgiordania: due persone hanno perso la vita a causa del raid

Israele torna all’attacco ma questa volta il suo bersaglio non è né Gaza e nemmeno Rafah. Stando a quanto riportato da alcuni media infatti, nella serata di ieri le forze israeliane avrebbero effettuato un raid nella città di Tulkarem, in Cisgiordania, causando la morte di due persone insieme ad un numero non meglio precisato di feriti.

Tulkarem sotto attacco

La notizia è stata condivisa dall’agenzia di stampa palestinese Wafa che ha ottenuto tale informazione dalle autorità locali. Stando a quanto riferito, nella serata di ieri, 15 maggio, le forze israeliane hanno colpito con un raid la città di Tulkarem, sita nel nordovest della Cisgiordania. Un assalto che ha causato non solo la morte di due persone, ma anche il ferimento di un numero non meglio specificato di altri individui.

Per ora non è chiaro se questo numero sia destinato ad aumentare, anche perché non sono state condivise altre informazioni sulla situazione nella città, che probabilmente sta affrontando anche altre difficoltà legate all’attacco.

In ogni caso su questo nuovo attacco non sono state ancora rilasciate dichiarazioni ufficiali, quindi bisognerà aspettare per ottenere altre informazioni in merito alla situazione. Nel frattempo, Israele deve fare i conti con l’Unione Europea, che si è dichiarata contraria ad un attacco a Rafah.