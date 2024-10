13 operai sono morti in Messico a causa di un grosso incendio che è divampato nella notte in un'acciaieria

Erano circa le ore 3 della notte fra ieri e oggi, quando in Messico è divampato un grosso incendio in una fabbrica, in particolare in un’acciaieria Simec. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, ben 13 operai hanno perso la vita.

Messico, incendio in acciaieria: 13 morti

Sulle prime, era stata fornita l’informazione su 12 persone che erano morte a seguito dell’incendio scoppiato nella zona industriale del comune di Xaloztoc, in un’acciaieria nello Stato centrale messicano di Tlaxcala. Un altro operaio, che era stato trasferito in ospedale con numerose lesioni sul suo corpo, è morto poche ore più tardi. Il tragico bollettino si è dunque aggiornato a 13 morti. “Mercoledì mattina presto è stato segnalato un incendio in una fabbrica di acciaio nella zona industriale del comune di Xaloztoc, con un bilancio finora di 12 morti e un ferito” – così aveva comunicato sui suoi profili social il governo messicano.

Messico, incendio in acciaieria: il comunicato

Ma che cosa è successo esattamente? Il gruppo Simec, una filiale di Industrias CH, uno dei principali produttori di acciaio del Messico, ha provato immediatamente a spiegarlo: “L’azienda si rammarica profondamente per la morte dei suoi dipendenti in questo incidente e sta esaminando le cause”.