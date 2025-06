Quando una mamma lotta contro un tumore, la sua battaglia diventa anche quella dei suoi figli. Le paure, le domande difficili e l’incertezza sul futuro pesano su tutta la famiglia, soprattutto sui più piccoli. Questa è la storia di Misty De La Cruz, una donna che affronta il terzo stadio di un tumore al seno mentre cerca di proteggere i suoi otto figli dal dolore della malattia.

La battaglia di una mamma contro il tumore: il dolore e le difficoltà quotidiane

Misty De La Cruz, madre di otto figli, ha ricevuto la diagnosi di tumore al seno al terzo stadio il 3 settembre 2024, una scoperta che ha completamente stravolto la sua vita e quella della sua famiglia. Ciò che più la addolora sono i sentimenti vissuti dai propri figli. A tal proposito, un’infermiera della scuola del figlio più piccolo, di 10 anni, le riferisce che il bambino risulta spesso esausto durante le lezioni e confessa al personale di avere paura di addormentarsi la sera, temendo che la madre possa non svegliarsi più.

Misty ha condiviso questo momento straziante in un video su TikTok, spiegando che il peso emotivo della malattia è molto più intenso di quello fisico. Dopo la diagnosi, si è confrontata con i figli più grandi in modo aperto e sincero, ma parlare con il più piccolo è stato più difficile. Quando ha trovato il modo di spiegargli cos’è il cancro e l’impatto che avrebbe avuto sulla sua salute e sulla vita familiare, il bambino ha reagito piangendo, chiedendo ripetutamente se la madre sarebbe potuta morire.

“Come genitore cerchi di essere forte per i tuoi figli, ma loro ti vedono trasformarti lentamente in una persona completamente diversa. È straziante, ti senti impotente“, ha confidato la donna a People.

“Ha paura che io muoia”, mamma malata di tumore in lacrime dopo la chiamata da scuola

Con il passare dei mesi, la donna ha sempre più difficoltà a svolgere anche le attività quotidiane più semplici, come preparare il pranzo per la famiglia, che un tempo dava per scontate. La chemioterapia ha avuto un forte impatto sul suo corpo: ha spiegato di aver perso ogni senso di umiltà o imbarazzo, perché ci sono giorni in cui non riesce nemmeno a lavarsi da sola e necessita di assistenza. Il dolore debilitante causato dalla neuropatia le rende talvolta impossibile persino stare in piedi.

Nonostante le scuole dei suoi figli fossero state informate tempestivamente della sua malattia e le avessero offerto supporto, la telefonata dall’infermiera della scuola elementare l’ha profondamente scossa, portandola alle lacrime.

“È una di quelle chiamate che nessun genitore vorrebbe ricevere. È una sensazione straziante. È come se qualcuno ti avesse tolto il fiato. Non riuscivo a fare altro che piangere”.

Quel giorno, dopo il ritorno a casa del figlio, ne hanno parlato insieme e i genitori hanno capito che la terapia sarebbe stata la scelta migliore per lui.