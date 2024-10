La Spagna è in ginocchio a causa dell’enorme quantitativo di acqua che si è abbattuta sul Paese in pochi giorni. La città di Valencia è stata sommersa e, secondo le autorità, i morti accertati sarebbero ad ora 92, di cui 4 sono bambini.

Spagna, l’alluvione si sposta a Barcellona: i morti di Valencia

92 morti, ma la cifra potrebbe essere anche superiore. È questa la tremenda notizia che arriva stamane da Valencia, dove le autorità hanno ritrovato i corpi senza vita di altri cittadini che erano dati per scomparsi. Purtroppo, i dispersi sono ancora numerosi e il bollettino potrebbe presto riaggiornarsi, divenendo ancora più nero. In 8 ore è caduta tanta pioggia quanta ne dovrebbe cadere (in media in quella zona) in un intero anno. Il governo ha deciso di proclamare tre giorni di lutto nazionale.

Spagna, l’alluvione si sposta a Barcellona: il messaggio del presidente

Nel frattempo, la tempesta si sta spostando sempre più verso altre zone, e in particolare nei pressi della città di Barcellona. “A 24 ore possiamo dire che siamo di fronte a un’emergenza che continua, i cittadini non abbassino la guardia, non vadano in strada” – fa sapere il premier spagnolo Pedro Sanchez in un messaggio alla nazione. “Sono molte le città colpite da questa tragedia, tutti stanno facendo il possibile e il comitato di crisi sta lavorando con i presidenti delle comunità autonome con cui sono in contatto”.