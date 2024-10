Un tragico bilancio di almeno 64 morti, con numerose persone ancora disperse, segna l’alluvione che ha colpito le regioni spagnole di Valencia e Castilla-La Mancha. I danni, ancora impossibili da quantificare, continuano a crescere in una situazione di emergenza.

Alluvione in Spagna: sale il numero dei morti

È salito a 64 morti il bilancio, ancora provvisorio, delle alluvioni in Spagna. Lo riferiscono fonti dei servizi d’emergenza, mentre proseguono le ricerche dei dispersi e il riconoscimento dei corpi ritrovati.

Il presidente della regione di Valencia, Carlos Mazon, ha affermato che è “impossibile” stabilire un numero esatto del bilancio finale delle vittime in questa fase poiché le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Alluvione in Spagna: in 8 ore la pioggia di un anno



Le autorità spagnole hanno dichiarato che in appena otto ore è caduta una quantità di pioggia equivalente a quella che normalmente ci si aspetta in un intero anno. Come riportato da El País, l’Agenzia meteorologica statale (Aemet) ha elevato il livello di allerta da arancione a rosso per la costa meridionale di Valencia alle 8 di ieri mattina, in seguito a un accumulo di 90 litri di pioggia in appena un’ora.

Le previsioni iniziali indicavano piogge comprese tra i 150 e i 180 litri per metro quadrato, ma i dati provvisori hanno rivelato che l’accumulo finale ha superato i 445 litri.

Alluvione in Spagna: il sostegno dell’Europa

“Ciò a cui stiamo assistendo in Spagna è devastante. I miei pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e alle squadre di soccorso. L’Ue ha già offerto sostegno, Copernicus è stato attivato. La Protezione civile europea può essere mobilitata”. Queste le parole della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

La compagnia elettrica Iberdrola ha annunciato che almeno 38.000 persone sono rimaste senza luce a causa delle intense piogge. L’azienda è attualmente al lavoro per ripristinare i servizi elettrici nella zona. Nel frattempo, i collegamenti ferroviari tra Madrid e Valencia stanno affrontando gravi interruzioni, con la cancellazione di numerose corse dei treni ad alta velocità a causa dell’allagamento dei binari.