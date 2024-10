Non solo l’Italia e le sue regioni del centro (tra cui soprattutto l’Emilia Romagna, ma anche la Spagna deve fare i conti con il maltempo: le inondazioni stanno creando tantissimi disagi nella zona di Valencia.

Inondazioni in Spagna: i disagi per le strade

Nel corso di questa ultima settimana di ottobre, la Spagna è stata travolta da una vera e propria ondata di maltempo che non ha quasi precedenti. Ad essere colpita, è stata soprattutto la zona di Valencia dove nelle ultime 24 ore è caduto un quantitativo di acqua da record, come non si vedeva dal lontano 11 settembre del 1966. I disagi per i trasporti sono stati numerosi, un treno è deragliato sulla Malaga-Madrid, e tante arterie stradali sono completamente allagate.

Inondazioni in Spagna: tante vittime e numerosi dispersi a Valencia

E non solo. Le autorità spagnole stanno calcolando in queste ore anche i danni inflitti dalla pioggia alla popolazione. Le vittime sono numerose, con diversi corpi sono stati recuperati dagli operatori dei servizi di emergenza nelle zone più colpite. “Possiamo confermare che alcuni corpi sono già stati ritrovati” – ha riferito ai giornalisti il capo del governo regionale, Carlos Mazon.