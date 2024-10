Maltempo in Liguria: danni e ricerche in corso per un disperso

La situazione attuale in Liguria

La Liguria sta affrontando una situazione di emergenza a causa di maltempo e piogge eccezionali. Le forti precipitazioni hanno causato smottamenti e allagamenti, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. In particolare, ad Arenzano, nel Genovese, si registra un disperso, un uomo che potrebbe essere stato travolto da uno smottamento provocato dalla fuoriuscita di un torrente. Le ricerche, condotte dai vigili del fuoco, sono complicate dalle condizioni meteorologiche avverse e dalla difficoltà di accesso alle aree colpite.

Le ricerche del disperso

Le operazioni di ricerca dell’uomo disperso sono in corso e i vigili del fuoco hanno già trovato un’auto precipitata nel letto del torrente, a diversi metri sotto la strada. Questo ritrovamento ha aumentato le preoccupazioni della moglie dell’uomo, che teme per la sua vita. Le autorità locali stanno facendo tutto il possibile per localizzare il disperso, ma le condizioni del terreno e la forza delle acque rendono le operazioni estremamente difficili. La protezione civile ha attivato tutte le risorse disponibili per affrontare questa emergenza.

Previsioni e allerta arancione

Per domani, la protezione civile ha emesso un’allerta arancione, segnalando la possibilità di ulteriori eventi meteorologici avversi. Nonostante la situazione critica, le elezioni regionali si svolgeranno regolarmente, anche se alcuni seggi in zone a rischio sono stati spostati per garantire la sicurezza degli elettori. Le autorità stanno monitorando costantemente la situazione e sono pronte a intervenire in caso di necessità. È fondamentale che i cittadini seguano le indicazioni delle autorità e rimangano informati sulle evoluzioni del maltempo.