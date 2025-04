La verità dell'autopsia sulla 22enne Ilaria Sula, studentessa uccisa la sera del 25 marzo e ritrovata in una valigia una settimana dopo.

Novità sull’omicidio della giovane studentessa Ilaria Sula, dopo l’autopsia che è stata effettuata oggi, giovedì 3 aprile 2025. La ragazza sarebbe stata uccisa dall’ex fidanzato Mark Samson con tre coltellate al collo.

Omicidio Ilaria Sula, l’autopsia: “Mark Samson l’ha uccisa con tre coltellate al collo”

Omicidio Ilaria Sula, la studentessa 22enne scomparsa, lo scorso 25 marzo, dalla sua casa di Roma, dove abitava per studiare nella Capitale, e ritrovata cadavere nei pressi del Comune di Poli, all’interno di un valigione. Effettuata l’autopsia che ha svelato i primi dettagli importanti su come è stata uccisa la giovane.

Indagini in corso

Intanto proseguono i rilievi della polizia nell’auto usata dal ventitreenne Mark Antony Samson per trasportare il corpo della sua ex Ilaria Sula, abbandonato nei boschi di Poli, in provincia di Roma, all’interno di una valigia.

Gli investigatori della Squadra Mobile in giornata torneranno nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano, dove sarebbe avvenuto il delitto e a cui ieri sono stati apporti i sigilli. Al vaglio degli inquirenti resta la posizione dei genitori che erano presenti in casa quando Samson ha aggredito Ilaria.

Nell’abitazione sono state trovate tracce di sangue. Gli inquirenti vogliono capire se qualcuno abbia aiutato il ragazzo a ripulire la casa e a infilare il corpo senza vita di Ilaria nella valigia trascinata poi nell’automobile. In questo caso, scatterebbe l’accusa di concorso nell’occultamento di cadavere.

La ricerca dell’arma

Sequestrato anche un coltello sui cui si starebbero effettuando accertamenti per chiarire se sia quello utilizzato per l’omicidio, ma dai primi accertamenti non sembrerebbe essere l’arma del delitto.

Agli investigatori, l’indagato ha sostenuto che la lama l’ha gettata in un cassonetto. Domani mattina, venerdì 4 aprile, si terrà l’interrogatorio di convalida dell’arresto. I pm, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, hanno chiesto al gip di convalidare il fermo contestando al ragazzo l’omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva e l’occultamento di cadavere.

Ilaria Sula uccisa con tre coltellate, morta per shock emorragico

L’ex fidanzato Mark Samson l’ha uccisa brutalmente con tre coltellate al collo. La giovane Ilaria Sula è morta per shock emorragico. Sono le prime risposte dall’autopsia effettuata giovedì all’Istituto di medicina legale de “La Sapienza”, su disposizione della procura di Roma.

Al momento dall’esame autoptico, però, non è possibile individuare il giorno e l’ora della morte di Ilaria Sula. Si dovranno attendere ulteriori esami i cui risultati arriveranno nelle prossime settimane.