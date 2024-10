Bambino di 12 anni si è alimentato solo di patatine fritte e hamburger, perde la vista in modo permanente: il caso in America

Un bambino americano ha iniziato a manifestare difficoltà visive in entrambi gli occhi, con sintomi di offuscamento e visione confusa, fino a perdere la vista. Mangiava da giorni solo cibo spazzatura: patatine fritte, hamburger e dolciumi. Il caso riportato da FanPage.

Mangia solo hamburger e patatine: bambino perde la vista

Il termine “cibo spazzatura”, tradotto dall’inglese “junk food“, si riferisce a una categoria di alimenti caratterizzati da un elevato contenuto di sale, zuccheri semplici e grassi, ma carenti in nutrienti essenziali come vitamine, minerali, antiossidanti e fibra alimentare.

Il bambino americano di 12 anni mangiava da giorni solo patatine fritte, hamburger, salsa ranch, ciambelle glassate e succhi di frutta, fino a perdere la vista ad entrambi gli occhi in modo permanente.

“Due giorni prima di essere ricoverato, i suoi genitori lo avevano visto camminare appoggiandosi con il corpo a porte e muri, e sbattere contro gli oggetti. La notte prima del ricovero, si era svegliato urlando e in preda al panico, perché non riusciva a vedere. Così i suoi genitori lo hanno portato al pronto soccorso di questo ospedale”. Queste le parole dei medici del Boston Children’s Hospital, riportate nel rapporto pubblicato sul New England Journal of Medicine.

Bambino perde la vista: le indagini sul caso

Dall’esame del fondo oculare sarebbe emersa la presenza di pallore del disco ottico in entrambi gli occhi, mentre la risonanza magnetica avrebbe mostrato un sottile segnale iperintenso dei nervi ottici, suggerendo una possibile neuropatia ottica.

La neuropatia ottica rappresenta un danno al nervo ottico, che può derivare da varie cause. Nel caso del bambino, tuttavia, la condizione è stata attribuita a una grave carenza nutrizionale, in particolare di vitamina A, D e C, oltre a rame e zinco, come rivelato dagli esami di laboratorio.

Bambino perde la vista in modo permanente

Nonostante la terapia farmacologica, il danno al nervo ottico sarebbe permanente: