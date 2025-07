Scoperta horror in Germania, all’aeroporto di Colonia-Bonn sono state sequestrate 1.500 tarantole dai funzionari doganali. Ecco dove erano nascoste.

Sequestrate 1.500 tarantole all’aeroporto in Germania: dove erano nascoste?

Chi soffre di aracnofobia potrebbe avere difficoltà a leggere questo articolo. In Germania, all’aeroporto di Colonia-Bonn, i funzionari doganali hanno infatti sequestrato ben 1.500 giovani tarantole.

I ragni erano nascosti in piccoli contenitori di plastica per plumcake al cioccolato. A insospettire i funzionari doganali l’odore che proveniva dal pacco, che non assomigliava per nulla all’aroma di 7 chili di dolciumi che erano stati dichiarati. Il pacco in questione proveniva dal Vietnam.

Sequestrate 1.500 tarantole all’aeroporto in Germania: denunciato il destinatario del pacco

Come si legge nel comunicato ufficiale del portavoce dell’ufficio doganale di Colonia, Jens Ahland: “i miei colleghi in aeroporto sono spesso sorpresi dal contenuto di pacchi illegalmente importati da tutto il mondo, ma i 1.500 piccoli contenitori di plastica contenenti giovani tarantole in questo pacco ha lasciato senza parole anche i più esperti. Si tratta di un sequestro straordinario.” Al momento del sequestro, gran parte dei ragni era morta, le tarantole rimaste vive sono state affidate alle cure di un addestratore esperto. Il destinatario del pacco, un uomo residente nella regione del Sauerland, è stato denunciato.