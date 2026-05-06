Auto vandalizzata e rabbia sui social: il duro sfogo dell’ex protagonista di Uomini e Donne dopo l'episodio spiacevole.

Mario Cusitore, ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, è tornato al centro dell’attenzione dopo un episodio spiacevole che lo ha spinto a sfogarsi sui social. Il volto televisivo ha raccontato di aver trovato la propria auto vandalizzata, condividendo con i follower un momento personale particolarmente difficile.

Il percorso televisivo e le vicende sentimentali di Mario Cusitore

Mario Cusitore, noto per la sua partecipazione a Uomini e Donne, è stato uno dei volti più discussi del trono over. Il suo percorso nel programma è stato segnato soprattutto dalla conoscenza con Ida Platano: un rapporto intenso ma turbolento, concluso quando lei ha scoperto comportamenti non del tutto trasparenti da parte sua, tra cui incontri paralleli.

Dopo quella esperienza, Cusitore è tornato nello studio di Maria De Filippi nel ruolo di cavaliere, ma anche questa seconda parentesi non ha portato a una relazione stabile. Nel corso del tempo ha frequentato diverse dame, senza però costruire legami duraturi, finendo spesso al centro di segnalazioni che ne hanno anticipato l’uscita dalla trasmissione.

Uomini e Donne, brutta sorpresa per l’ex corteggiatore: auto devastata. “Ora basta”

Nelle ultime ore Mario Cusitore è tornato a far parlare di sé per un episodio spiacevole: ha trovato la propria auto vandalizzata e ha deciso di raccontare tutto attraverso Instagram. Il gesto ha suscitato in lui una forte reazione, accompagnata dalla condivisione delle immagini dei danni e da un lungo sfogo personale, in cui ha sottolineato un periodo complicato che, a suo dire, va avanti da mesi. Essendo diventato un personaggio pubblico anche grazie alla radio e alla televisione, ha lasciato intendere di sentirsi più esposto a episodi di questo tipo.

Tra le sue parole più dure ha scritto: “Pezzo di me*da che stanotte mi hai fatto trovare la macchina così! Credo fortemente che io non avrò mai una gioia e nn sarò mai più felice… Cattiveria, invidia, falsità nn sono cose che mi appartengono e nonostante il personaggio che sono diventato resto buono ed umile ma sono stanco di tutte le cattiverie che mi fanno e le cose brutte che da un po’ di mesi a questa parte mi accadono (da luglio) mi arrendo! Aggiusto una cosa poi subito dopo me ne accade un altra … basta!”.