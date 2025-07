Israele ha attaccato la Siria. Bombardamenti su Damasco, colpiti sia il Ministero della Difesa sia il palazzo presidenziale. Ecco cosa sta succedendo.

Medio Oriente, Israele attacca la Siria: bombardamenti sul Ministero della Difesa e sul palazzo presidenziale a Damasco

Paura in Siria, le forze armate israeliane hanno infatti attaccato Damasco.

I bombardamenti sarebbero ancora in corso, colpiti sia il Ministero della Difesa sia il palazzo presidenziale. A riportare la notizia sono i media locali. Ricordiamo che da giorni ci sono scontri nella città di Sweida, nel Sud della Siria, a seguito del fallimento del cessate il fuoco tra le forze governative e i gruppi armati drusi, con Israele che ne frattempo minacciava di aumentare il suo coinvolgimento, sostenendo la minoranza religiosa drusa.

Le parole del ministro israeliano Katz

Il ministro della Difesa di Israele, Katz, in un video avvisa: “i colpi più duri in Siria sono iniziati“. Ricordiamo che lo stesso Katz aveva già avvertito Damasco di attacchi pesanti se il regime non si fosse ritirato da Sweida. Lo stesso Benjamin Netanyahu aveva invitato i drusi israeliani a non passare il confine con la Siria, descrivendo come molto grave la situazione nella città si Sweida, nel Sud della Siria.