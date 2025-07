New York sotto l’acqua, metro chiuse e voli in ritardo: emergenza alluvione

New York sotto l’acqua, metro chiuse e voli in ritardo: emergenza alluvione

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su New York, provocando un’alluvione che ha causato allagamenti diffusi in diversi quartieri, la chiusura temporanea di numerose stazioni della metropolitana e ritardi significativi nei principali aeroporti della città. Le piogge torrenziali, iniziate nella notte, hanno rapidamente trasformato le strade in fiumi e costretto le autorità a dichiarare lo stato d’emergenza.

I servizi di soccorso sono al lavoro senza sosta, mentre migliaia di residenti e pendolari affrontano gravi disagi.

Nord-Est degli Stati Uniti in ginocchio: allerta alluvioni e stato d’emergenza

Una violenta ondata di maltempo ha colpito il Nord-Est degli Stati Uniti, interessando in particolare New York, New Jersey, Pennsylvania e Connecticut. Temporali intensi e piogge torrenziali hanno causato gravi disagi: strade allagate, interruzioni nei trasporti e blackout localizzati.

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso allerte per rischio di alluvioni improvvise in numerose aree urbane, tra cui i cinque distretti di New York City, Philadelphia, Camden e diverse zone del North Carolina. In New Jersey, il governatore Phil Murphy ha proclamato lo stato di emergenza e ha invitato i cittadini a evitare gli spostamenti. La zona centrale dello Stato risulta particolarmente colpita, con numerose strade impraticabili.

New York paralizzata dall’alluvione: trasporti nel caos e salvataggi in corso

La città di New York e i suoi sobborghi sono stati investiti da precipitazioni eccezionali, che hanno causato l’allagamento della metropolitana e di molte arterie stradali. Le contee di Westchester, Rockland e Hudson Valley sono tra le aree più a rischio, con accumuli di pioggia fino a 17 centimetri e diverse operazioni di soccorso già effettuate. La governatrice Kathy Hochul ha confermato condizioni stradali critiche e ha invitato la popolazione a prestare la massima cautela.

Anche gli aeroporti sono stati duramente colpiti: La Guardia ha sospeso tutti i voli fino a tarda sera, mentre il JFK registra ritardi medi di tre ore. Disagi simili anche negli scali di Newark e Filadelfia, dove le tempeste hanno imposto lo stop temporaneo di molte rotte.