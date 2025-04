Alluvione a Torino, l’acqua lo intrappola in casa: tragico destino per un a...

Pioggia incessante, allagamenti improvvisi e una vittima: l’alluvione si è abbattuto con forza a Torino, trasformando una giornata qualunque in un incubo. I soccorsi sono intervenuti in diverse zone colpite. Il bilancio potrebbe aggravarsi.

Emergenza maltempo a Castellamonte, nel Torinese: evacuate cinque famiglie

La situazione resta critica a Castellamonte, uno dei comuni maggiormente colpiti dall’ondata di maltempo che sta interessando il Torinese. Nella mattinata di oggi, il Comune ha ordinato l’evacuazione preventiva di cinque nuclei familiari: due abitazioni si trovano in strada Castelnuovo Nigra, mentre le altre tre sono situate nella frazione Preparetto.

Sul territorio si registrano numerosi episodi di dissesto idrogeologico, tra frane e smottamenti, che hanno reso impraticabili diverse arterie stradali, costringendo le autorità alla chiusura temporanea di numerosi tratti. Le squadre di emergenza sono al lavoro per monitorare l’evolversi della situazione e garantire la sicurezza dei residenti.

Torino, la furia dell’alluvione lo sorprende in casa: il tragico destino di un anziano

L’ondata di maltempo che ha colpito il Torinese ha purtroppo causato una vittima. Nel pomeriggio, a Monteu da Po, piccolo centro della collina chivassese, un uomo di 92 anni è stato ritrovato privo di vita all’interno della propria abitazione, situata nei pressi di piazza Bava.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano sarebbe rimasto intrappolato in casa mentre l’acqua invadeva rapidamente la zona a causa dell’allagamento che ha interessato parte del paese. Le condizioni critiche avrebbero impedito ogni via di fuga, e l’uomo sarebbe deceduto per annegamento.

Le autorità locali e i soccorritori sono intervenuti sul posto, ma per l’anziano non c’era ormai più nulla da fare. La comunità è sotto shock per quanto accaduto.