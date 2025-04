Previsioni meteo, forte maltempo in arrivo: ecco le zone in pericolo

Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo sull’Italia e nelle prossime ore la situazione rischia di peggiorare. Ecco quali sono le zone in pericolo.

Maltempo violento in arrivo

Il nostro Paese è preda di una forte ondata di maltempo ormai da diversi giorni e, le previsioni metereologiche per le prossime ore continuano a essere pessime. Intense raffiche di vento e forti piogge si stanno abbattendo su diverse regioni e per molti sarà una Pasqua con l’ombrello. Da Pasquetta la situazione dovrebbe lievemente andare migliorando. Inoltre, specie al Nord, le temperature sono in lieve calo. Ma vediamo ora quali sono le regioni a rischio nelle prossime ore.

Maltempo violento in arrivo: tutte le zone in pericolo

Intense raffiche di vento e forti piogge si stanno abbattendo in queste ore in diverse regioni d’Italia, ma soprattutto al Nord. Le zone più a rischio pericolo imminente sono nel Nord-Ovest, in particolare nelle provincie di Torino, Biella, Vercelli e Verbano Cusio Ossola. In queste zone previsti fino a 400 mm di pioggia. Prestare quindi la massima attenzione per chi vive in queste zone, poiché vi è un alto rischio idrogeologico.