Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta 2025: sole o pioggia?

Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta 2025: sole o pioggia?

Il 20 e il 21 di aprile servirà l'ombrello oppure no? Ecco le previsioni metereologiche.

Servirà o no l’ombrello per Pasqua e Pasquetta 2025? Ecco le previsioni metereologiche per il 20 e il 21 aprile 2025.

Meteo, cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Al momento, 8 aprile 2025, l’Italia è preda di un vortice freddo. In tutta la Penisola infatti si registra un drastico calo delle temperature che dovrebbe durare fino alla giornata di domani. Da giovedì tornerà il bel tempo e le temperature si rialzeranno leggermente. A partire da domenica 13 aprile però tornerà il maltempo, specialmente al Nord. La prossima è, inoltre, la settimana che precede Pasqua ma, come sarà quindi il tempo il 20 e il 21 aprile 2025? Si potrà fare la tradizionale gita fuori porta a Pasquetta? Ecco le previsioni.

Meteo Pasqua e Pasquetta 2025: cosa aspettarsi, sole o pioggia?

Manca ancora molto a Pasqua e Pasquetta, quindi le previsioni meteo possono certamente cambiare da qui al 20 e al 21 aprile. Detto ciò al momento si prospetta una Pasqua e una Pasquetta con l’ombrello a portata di mano, soprattutto nella giornata di domenica, dove un pò dappertutto si possono verificare veloci temporali. Sempre a Pasqua avremo il passaggio di correnti fredde che porteranno a un abbassamento delle temperature, soprattutto al Centro-Sud. A Pasquetta andrà decisamente meglio, il sole sarà protagonista da Nord a Sud, con temperature in rialzo. Non si escludono però improvvisi acquazzoni anche il 21 aprile quindi, l’ombrello è sempre meglio averlo dietro!