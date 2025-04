Come sarà il tempo questa seconda settimana di aprile 2025? Ecco le previsioni meteo fino a domenica 13.

Meteo, bel tempo da mercoledì a sabato

In questi giorni l’Italia è preda di aria fredda di origine artica che ha portato a un drastico calo delle temperature un pò su tutta la Penisola. Il freddo però non durerà molto, infatti già a partire dalla giornata di mercoledì 9 andremo in contro a un miglioramento generale del tempo con temperature in lieve rialzo. Da giovedì a sabato il tempo sarà per lo più soleggiato da Nord a Sud, con temperature che possono arrivare anche ai 22 gradi. Peggioramento generale per la Domenica delle Palme.

Meteo, le previsioni per domenica 13 aprile

Come abbiamo appena visto, da mercoledì il meteo migliorerà su tutta la Penisola, con temperature in rialzo a partire dalla giornata di giovedì 10. Ma, cosa aspettarsi per la Domenica delle Palme? Sarà una giornata caratterizzata da tempo instabile soprattutto al Centro-Nord, dove le piogge saranno presenti un pò in tutte le regioni, anche di forte intensità in alcune zone. Al Sud invece qualche nube in Sicilia, più soleggiate le altre regioni. Per quanto riguarda le temperature saranno in diminuzione su tutta la Penisola.