Allerta meteo: maltempo in arrivo sul Nordovest italiano

Situazione attuale e previsioni meteo

Il Nordovest italiano si prepara ad affrontare un’intensa perturbazione che porterà con sé maltempo per le prossime 48 ore. Le previsioni indicano nubifragi, venti forti e abbondanti nevicate sulle Alpi, con un rischio elevato di eventi critici. L’Anas ha stimato circa dieci milioni di viaggiatori in movimento per le festività pasquali, ma le condizioni meteorologiche potrebbero complicare notevolmente la situazione.

Impatto sulle infrastrutture e sulla popolazione

Il Piemonte è stato il primo territorio a subire gli effetti del maltempo, con 30 persone evacuate a causa di frane nel Verbano-Cusio-Ossola. La chiusura della tratta ferroviaria tra Varzo e Domodossola ha ulteriormente aggravato la situazione. A Pinerolo, due ponti sono stati chiusi per l’ingrossamento del torrente Lemina, mentre i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per alberi pericolanti e smottamenti. La Protezione civile ha attivato la Sala operativa per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini.

Previsioni per il weekend e oltre

Le previsioni meteo indicano che le piogge torrenziali colpiranno l’Alto Piemonte, con allerta rossa già diramata. In Lombardia e Liguria, si prevede un aumento dell’intensità delle precipitazioni, con rischio di temporali forti. La Valle d’Aosta è sotto allerta arancione per rischio valanghe, con nevicate previste tra i 1.500 e i 2.000 metri. Giovedì, un profondo ciclone sul Mar Ligure porterà venti molto forti e mareggiate, mentre la situazione potrebbe migliorare solo tra venerdì e sabato. Tuttavia, per Pasqua, è atteso un nuovo peggioramento, con piogge sparse che potrebbero interessare anche Toscana, Umbria e Lazio.