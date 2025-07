Una crisi sanitaria inaspettata

Una vacanza da sogno si è trasformata in un incubo per oltre 140 passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo di una nave da crociera della Royal Caribbean. Durante il viaggio, è scoppiata una misteriosa epidemia gastrointestinale, con sintomi preoccupanti come vomito, crampi allo stomaco e diarrea. Le autorità sanitarie sono attualmente impegnate in indagini per determinare l’origine di questo focolaio e le cause esatte della malattia.

Misure di emergenza attuate

In risposta all’emergenza, la compagnia ha implementato una serie di misure per contenere la diffusione della malattia. Secondo i rapporti dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), sette membri dell’equipaggio e 134 passeggeri sono stati colpiti. Un portavoce di Royal Caribbean ha dichiarato: “La salute e la sicurezza dei nostri ospiti, dell’equipaggio e delle comunità che visitiamo sono la nostra massima priorità”. Questa dichiarazione sottolinea l’impegno della compagnia nel garantire un ambiente sicuro per tutti i viaggiatori.

Un problema ricorrente nelle crociere

Questo incidente non è isolato; negli ultimi anni, le navi da crociera hanno affrontato numerosi focolai gastrointestinali. Nel 2025, sono stati segnalati ben 18 focolai a bordo, tutti superando la soglia del 3% di passeggeri e membri dell’equipaggio colpiti, secondo le linee guida del CDC. Nella maggior parte dei casi, il Norovirus è stato identificato come il principale responsabile di queste epidemie. La situazione attuale solleva interrogativi sulla sicurezza delle crociere e sulla gestione delle emergenze sanitarie a bordo.