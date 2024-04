Raid di Israele in Cisgiordania: feriti a Ramallah

Israele ha colpito nella notte anche l'area di Ramallah, in Cisgiordania. Secondo i media locali ci sono feriti

Nella Striscia di Gaza non si arrestano i bombardamenti. Nelle scorse ore, l’Idf ha portato a termine un nuovo tremendo attacco sulle aree di Gaza, ma non solo: un duro intervento è stato fatto anche in Cisgiordania.

Israele-Hamas, attacchi in Cisgiordania: il caso Ramallah

E non solo l’ormai martoria Striscia di Gaza. Israele ha colpito nella notte anche la zona di Ramallah, in Cisgiordania. L’Idf ha fatto irruzione a Burqa e ha sparato contro la folla ferendo, secondo quanto si apprende, almeno 6 civili palestinesi. La Cisgiordania era già stata presa di mira negli scorsi mesi, soprattutto le zone più vicine al confine con la Striscia di Gaza. Oggi, però, con gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto anche Paesi vicini, l’allargamento del conflitto in Medio Oriente sembra poter diventare un rischio sempre più concreto.

Israele-Hamas, attacchi in Cisgiordania: fuoco a Burqa

Le notizie sul raid compiuto dalle forze armate di Tel Aviv sono state fornite dall’emittente locale ‘Al Jazeera‘. Il canale aveva riferito solo qualche ora prima che, sempre a Burqa, un fienile era stato bruciato durante un attacco di coloni israeliani.