Ci sono ulteriori sviluppi sul lavoro diplomatico atto a far terminare le barbarie che da ormai sei mesi sono in corso in Medio Oriente. Gli Stati Uniti d’America non stanno gradendo come Israele sta portando avanti il conflitto nella Striscia di Gaza, luogo in cui i morti hanno ormai scollinato quota 34 mila.

Medio Oriente, Blinken sulla guerra: il colloquio Usa-Israele

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha parlato con il ministro israeliano membro del gabinetto di guerra Benny Gantz e con il ministro della Difesa Yoav Gallant. Nel colloquio telefonico avvenuto solo poche ore fa, il segretario di Stato americano ha sottolineato l’impegno degli Usa per la sicurezza di Israele. Secondo quanto appreso, poi, Blinken: “Ha discusso le misure per aumentare gli aiuti umanitari salvavita ai civili palestinesi a Gaza, la necessità di un cessate il fuoco immediato che garantisca il rilascio degli ostaggi e ulteriori misure per ridurre al minimo i danni ai civili“.

Blinken: il prossimo viaggio in Cina

Nel frattempo, è stato reso ufficiale che lo stesso Blinken è atteso in Cina tra i giorni del 24 e del 26 aprile. Il dipartimento di Stato americano ha comunicato che il segretario: “Incontrerà alti dirigenti del Paese a Shanghai e Pechino per discutere una serie di questioni bilaterali, regionali e globali tra cui la crisi in Medio Oriente, la guerra della Russia contro l’Ucraina, le questioni sullo stretto di Taiwan e il Mar cinese meridionale”.