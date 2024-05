A Berlino, in una fabbrica dell’azienda Diehl, che collabora con la Difesa tedesca, si è sviluppato un grande incendio. Si è alzata una nube tossica su un’area della capitale tedesca.

Incendio in una fabbrica legata alla Difesa a Berlino

Vasto incendio in una fabbrica dell’azienda Diehl, che collabora con la Difesa tedesca, nel quartiere sud-occidentale Lichterfelde di Berlino. “Possiamo confermare che anche sostanze chimiche stanno bruciando nell’edificio. Vi sono immagazzinati acido solforico e cianuro di rame. C’è il rischio che si formi acido cianidrico” ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco di Berlino, Adrian Wenzel, alla Bild. Il portavoce ha sottolineato che stanno lavorando 170 unità dei vigili del fuoco e che stanno effettuando misurazioni dell’aria nella zona urbana e nell’area di intervento.

Incendio in una fabbrica a Berlino: l’allarme per la popolazione

I vigili del fuoco e la polizia hanno allertato la popolazione tramite app, raccomandando di evitare tutta l’area intorno alla fabbrica, di chiudere porte e finestre e di spegnere ventilazioni e condizionatori. Gli studenti e gli insegnanti delle scuole nella zona sono stati mandati a casa. La fabbrica, di proprietà della Diehl Metal Applications, è un impianto di galvanizzazione per il trattamento di superfici metalliche.

“L’edificio ora sta bruciando completamente su quattro piani. Una parte (…) è già crollata. Stiamo estinguendo solo dall’esterno. Non è più possibile controllare l’incendio dall’interno” ha dichiarato il portavoce. L’azienda in questione sviluppa anche il sistema di difesa aerea Iris-T, attualmente in uso in Ucraina, come riportato dalla Bild.