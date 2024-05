Tre paesi riconoscono ufficialmente lo Stato di Palestina: sono Irlanda, Spagna e Norvegia

La decisione dei tre paesi è arrivata quasi all’unisono, ma la prima in ordine di tempo ad aver annunciato di riconoscere lo Stato di Palestina è stata la Norvegia, con Spagna e Irlanda che hanno seguito a ruota una trentina di minuti dopo. La decisione di tutte e tre le nazioni entrerà però in vigore tra qualche giorno, precisamente il 28 maggio.

Un riconoscimento per la pace

L’annuncio della Norvegia, il primo dei tre paesi ad aver reso nota la sua decisione, è arrivato direttamente dal primo ministro Jonas Gahr Store in occasione di una conferenza stampa con il ministro degli Esteri, Espen Barth Eide tenutasi a Oslo. Stando a quanto dichiarato, il motivo dietro questa scelta riguarda il raggiungimento della pace che, secondo il primo ministro, non si potrà mai raggiungere se lo Stato di Palestina non verrà riconosciuto.

Un motivo, quello della pace, che sembra legare tutti e tre i paesi, perché anche Pedro Sánchez in Spagna, annunciando il riconoscimento dello Stato di Palestina, ha usato delle parole molto simili, dichiarando come tale scelta sia stata fatta per “la pace, per la giustizia e per la coerenza. È giunto il momento di passare dalla parole ai fatti“.

Infine, anche l’Irlanda ha fatto lo stesso annuncio tramite il primo ministro Simon Harris durante una conferenza stampa dove erano presenti il ministro degli Esteri Micheal Martin e il ministro dell’Ambiente Eamon Ryan. Nel suo discorso ha espresso la speranza che presto anche altri paesi prendano la stessa decisione.