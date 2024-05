Il corpo della presunta spia cinese è stato rinvenuto domenica scorsa, si tratta di Matthew Trickett, 37 anni, ex Royal Marine, poi agente ai controlli di frontiera a Heathrow e quindi all’ufficio immigrazione del ministero degli Interni.

Il lavoro della presunta spia trovata morta vicino Londra

Il controterrorismo di Scotland Yard, nel maggio scorso, arrestò l’uomo insieme a Chi Leung Wai, 38enne del Surrey, con più di 20 anni di esperienza nelle forze armate, nella polizia e nel settore della sicurezza in generale, e Chung Biu Yen, 63enne residente a Londra con un passato di poliziotto ad Hong Kong e ora manager ddell’Hong Kong Economic and Trade Office con sede nel centro della Capitale.

Nel giorno dell’arresto tentarono di entrare nella casa di un dissidente di Hong Kong residente in Inghilterra e furono arrestati con l’accusa di “aiutare un servizio segreto cinese” raccogliendo informazioni sugli attivisti cinesi residenti nel Regno Unito.

La morte dell’uomo in un parco vicino Londra

Al momento non sono note le cause della morte del cinese Trickett, che, come gli altri due accusati, era libero su cauzione in attesa di processo. Dal Times però trapela una indiscrezione: mentre l’uomo si trovava ancora in custodia cautelare aveva tentato il suicidio e aveva confessato alle guardie che avrebbe cercato di togliersi la vita se lasciato in libertà.

Trickett è stato trovato da un passante che ha dato subito l’allarme, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.