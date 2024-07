Il Principe Harry ha rilasciato dichiarazioni sconvolgenti in un’intervista per il documentario “Tabloids on Trial“, trasmesso da ITV. In questa occasione, il Duca di Sussex ha espresso profonde preoccupazioni riguardo alla sicurezza della moglie Meghan Markle, rivelando che non la porterà più a Londra per timore di un attacco con l’acido.

«Meghan non tornerà nel Regno Unito, è pericoloso»

La coppia, che risiede attualmente in California con i figli Archie e Lilibet, continua a subire le pressioni e le minacce della stampa britannica, che ha intensificato le loro paure. Harry e Meghan si sono allontanati dalla Royal Family nel 2020, cercando rifugio in California non solo per motivi personali, ma anche per sfuggire alle pressioni incessanti dei media. Il Principe Harry ha dichiarato che il ritorno nel Regno Unito è ancora pericoloso per Meghan, temendo che qualcuno possa agire violentemente contro di lei, influenzato dalle storie pubblicate dalla stampa scandalistica.

Una critica alla stampa scandalistica

Il documentario “Tabloids on Trial” esplora gli illeciti e gli eccessi del giornalismo scandalistico, includendo testimonianze di personaggi noti come Hugh Grant, Paul Gascoigne e l’ex Primo Ministro Gordon Brown. Durante l’intervista, Harry ha sottolineato come qualsiasi cosa dica sulla sua famiglia si trasformi in un fiume di abusi da parte della stampa. Ha espresso preoccupazione per il fatto che un singolo individuo, influenzato da queste storie, possa compiere atti violenti, utilizzando armi come coltelli o acido.