Raid israeliano in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza: morti e feriti

Raid israeliano in Cisgiordania. Nella notte fra il 21 e il 22 maggio 8 civili sono morti a seguito di un violento scontro con l’esercito israeliano nel campo profughi della città di Jenin. A confermare la notizia all’agenzia di stampa palestinese Wafa è il ministero della Sanità locale. A loro si aggiungono le vittime di Zawaida, nel centro della Striscia di Gaza.

Raid di Israele fra Gaza e Cisgiordania: chi sono le vittime?

A perdere la vita sono stati 8 civili della Cisgiordania, che nulla hanno potuto fare per difendersi dai bombardamenti israeliani a Jenin. Al bilancio si aggiungono 21 feriti, di cui diversi sarebbero in gravi condizioni. Stando a quanto si apprende dalla Wafa: “Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato di aver condotto a Jenin un’operazione contro cellule armate di Hamas e della Jihad islamica”.

Il raid su Zawaida: morti nella Striscia di Gaza

Ma Israele non si è accontentato, questa notte, della Cisgiordania. Ha proseguito, invece, bel suo impegno militare anche nella Striscia di Gaza e, in particolare, nella città del centro di Zawaida. Otto persone sono morte ieri pomeriggio in due raid sui quartieri Daraj e Tuffah, altre due sono morte nelle ore successive.