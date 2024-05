Come sta Fedez dopo la presunta rissa con Iovino? Il rapper starebbe soffrendo per la separazione da Chiara Ferragni.

Come sta Fedez dopo la presunta rissa con Federico Iovino? Questo è quello che si chiedono i fan del rapper, ex marito di Chiara Ferragni. Sicuramente, Federico Lucia non sta passando un periodo sereno: prima la separazione da Chiara, in seguito il caso riguardate Iovino, il quale ha comunque deciso di non denunciare Fedez.

Come sta Fedez dopo la presunta rissa? Gli manca la serenità

Quello che manca a Fedez sembra essere la serenità, abbiamo visto negli ultimi tempi un Federico Lucia disperato (indimenticabile lo sfogo da Francesca Fagnani a Belve, ricordando Chiara Ferragni) e confuso per il periodo caotico che sta passando. Sembra, inoltre, che il viaggio in Florida assieme ai figli non sia bastato a rasserenarlo.

La psicoterapeuta: “Si percepisce la difficoltà a gestire le emozioni”

Nel corso di un’intervista a Il Messaggero, la psicoterapeuta Emilia Sannini ha esaminato l’ultimo periodo di Fedez. L’esperta ha dichiarato: “Fedez è fuori controllo. Un po’ allo sbando. Si percepisce la difficoltà a gestire le emozioni (mi riferisco al caso Iovino)”.

La separazione dalla Ferragni

Fedez starebbe avendo difficoltà a livello psicologico per la burrascosa separazione da Chiara Ferragni e la vita in due appartamenti diversi. La dottoressa Sannini ha proseguito: “Questo accade quando le persone si separano. Si è in balìa di se stessi, di una riorganizzazione emotiva. Spesso non si ha quella capacità di garantire una modalità di proseguire la propria vita nel miglior modo possibile”.