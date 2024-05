A Benjamin Netanyahu non è proprio andata giù la decisione dell’Aja di mettere su di lui e su Gallant un mandato d’arresto, di fatto ponendoli sullo stesso piano di alcuni vertici di Hamas come Sinwar. Il premier israeliano è tornato sull’argomento in un’intervista alla ‘Cnn’ in cui ha paragonato la guerra attualmente in corso in Medio Oriente ad altri conflitti che in passato hanno visto protagonisti gli Stati Uniti d’America.

Israele, il paragone di Netanyahu con Churchill e Roosevelt: l’intervista

Benjamin Netanyahu si è paragonato a Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt, e lo ha fatto durante la sua ultima intervista alla ‘Cnn’. Con le sue dichiarazioni, l’intento del premier di Tel Aviv era quello di attaccare la decisione presa un paio di giorni fa dalla procura della Corte penale internazionale, che richiesto un mandato di arresto contro di lui ed altri dirigenti del suo governo. Il motivo? I crimini di guerra nella Striscia di Gaza. Ma secondo Netanyahu, non ci sono differenze fra questo conflitto e altre guerre che gli Usa hanno intrapreso in passato.

Israele, il paragone di Netanyahu con Churchill e Roosevelt: Al-Qaeda e Hamas

“Il rapporto tra civili e combattenti uccisi è il più basso nella storia della guerra urbana, certamente una guerra urbana densa come questa. Si tratta di uno a uno” – ha specificato Netanyahu che poi ha proposto un ulteriore parallelismo. Il premier si è paragonato anche a George W.Bush, spiegando che l’Hamas attuale può essere quello che Al-Qaeda era nei primi 2000.