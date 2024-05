Leader di Hamas rivela: Iran continuerà a supportare la Palestina

Durante la cerimonia di addio di Ebrahim Raisi era presente anche il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh e, durante il suo discorso, ha avuto modo di ribadire come l’ex presidente dell’Iran, in un precedente incontro, aveva sottolineato il sostegno del suo paese nei confronti della Palestina, aggiungendo come la questione palestinese non sia di natura politica.

Un sostegno che continuerà

Nonostante le parole di Ebrahim Raisi riportate da Ismail Haniyeh fanno riferimento ad un vecchio incontro tra i due, il capo dell’ufficio politico di Hamas è certo che l’Iran continuerà a sostenere e supportare la Palestina non solo con la sua politica, ma anche con le sue strategie e valori fino a quando non raggiungerà la vittoria.

Questo è quanto emerso dal discorso che Haniyeh ha fatto in occasione della cerimonia di addio per Raisi. Proprio parlando del loro precedente incontro, il capo dell’ufficio politico di Hamas ha poi aggiunto come l’ex presidente iraniano ci tenesse particolarmente a sostenere la Palestina, sottolineando come la questione palestinese non fosse di natura politica e che la nazione islamica utilizzerà tutte le sue capacità per liberare la Palestina.

Infine, Haniyeh ha anche aggiunto come Raisi abbia elogiato l’attacco di Hamas contro Israele avvenuto il 7 ottobre 2023, definendolo “una battaglia che ha preso di mira il cuore del regime sionista“.