Washington ha approvato un pacchetto di aiuti all'Ucraina per oltre 60 miliardi di dollari

Sabato la Camera dei Rappresentanti ha approvato un maxi pacchetto di aiuti destinati a Ucraina, Israele e Taiwan.

La votazione ha incontrato il favore bipartisan di maggioranza e opposizione, che ha permesso di approvare in breve tempo il pacchetto da oltre 61 miliardi di dollari per sostenere la difesa di Kiev. La manovra è passata con l’appoggio di 210 democratici e 101 repubblicani. 112 repubblicani hanno invece votato contro. Ora la palla passa al Senato, che inizierà ad esaminare la legge già martedì, con alcune votazioni preliminari nel pomeriggio. “Spero che i nostri colleghi scelgano la democrazia e la decenza piuttosto che l’autocrazia e la malvagità, perché temo che se sceglierete la strada di Putin, avrete le mani sporche di sangue, il sangue dei bambini, il sangue delle loro madri violentate di fronte ai loro genitori, violentate di fronte ai loro figli” le parole dell’ex speaker democratica, Nancy Pelosi.

Il plauso di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato i legislatori statunitensi per aver lavorato per mantenere “la storia sulla strada giusta”. “Il disegno di legge sugli aiuti agli Stati Uniti approvato oggi dalla Camera impedirà alla guerra di espandersi, salverà migliaia di vite e aiuterà entrambe le nostre nazioni a diventare più forti” ha scritto su X. Dinnanzi allo stallo del Congresso il leader ucraino aveva recentemente avvertito gli alleati occidentali che Kiev avrebbe perso la guerra senza l’assistenza degli Stati Uniti, dal momento che la Russia ha ottenuto un crescente vantaggio in termini di potenza di fuoco.

La reazione di Mosca

Diametralmente opposta la reazione del Cremlino, che ha letto nella votazione alla Camera l’ennesimo attacco da parte degli Stati Uniti. Secondo Dmitry Peskov gli aiuti americani “rovineranno ulteriormente l’Ucraina, causando la morte di altri ucraini per colpa del regime di Kiev“. In merito è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio di sicurezza, Dmitry Medvedev, che ha dichiarato: “Vinceremo nonostante i 61 miliardi di dollari insanguinati che andranno a ingrassare l’insaziabile complesso dell’industria militare” statunitense, aggiungendo “La forza e la verità sono dalla nostra parte“.