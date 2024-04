Guerra in Medio Oriente, raid di Israele a Rafah: 10 morti

Guerra in Medio Oriente, raid di Israele a Rafah: 10 morti

La guerra in Medio Oriente è esplosa violentemente nel mese di ottobre e i terrificanti attacchi nella Striscia di Gaza non sembrano poter terminare in tempi brevi. Anche nella notte fra ieri e oggi, Israele ha portato a termine diversi violenti raid che hanno tolto la vita a 10 persone a Rafah.

Israele, 10 morti negli attacchi a Rafah: i raid

I nuovi raid di Israele si sono concentrati sulla zona sud della Striscia di Gaza, in particolare nell’area di Rafah. Secondo quando comunicato dal ministero della Sanità di Hamas negli attacchi delle scorse ore avrebbero perso la vita 10 persone (di cui 6 erano bambini). Gli attacchi dell’Idf si sono scatenati soprattutto su una casa appartenente alla famiglia Radwan, nel quartiere Tal Al-Sultan.

Israele, 10 morti negli attacchi a Rafah: un’altra vittima

Nel frattempo, sempre secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ‘Wafa‘, un civile è rimasto ucciso nel bombardamento di una casa a est della città di Rafah. Secondo gli ultimi dati raccolti, sarebbero ormai più di 34 mila le vittime nella Striscia di Gaza dall’inizio della guerra.