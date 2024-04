Nella tarda serata di ieri, venerdì 19 aprile, un bombardamento ha colpito una base militare sita nell’Iraq centrale. Secondo le prime informazioni che sono state fornite, sembra che una persona sia rimasta uccisa, mentre altre 8 siano state ferite.

Bombe sulla base militare in Iraq: cosa è successo

La struttura in questione ospita truppe dell’esercito ed ex paramilitari filo-iraniani di Hachd al-Chaabi, integrati nelle forze regolari irachene. Il bombardamento ha avuto luogo nella tarda serata di ieri e non ha lasciato scampo ad un militare, ferendo in maniera più o meno grave altre 8 persone. Il Centcom ha spiegato di essere a conoscenza di rapporti secondo i quali gli Usa avrebbero condotto attacchi in Iraq, ma gli USA smentiscono ogni tipo di coinvolgimento: “Gli Stati Uniti non hanno condotto raid aerei in Iraq oggi“. La ‘Cnn’, poi, conferma che anche Israele non sarebbe coinvolta in quello che è successo in Iraq.

Bombe sulla base militare in Iraq: l’attacco a Eliat

Dall’altra parte, però, la Resistenza Islamica in Iraq ha annunciato di aver lanciato alcuni droni contro un obiettivo vitale a Eliat, città situata al sud di Israele, non lontano dal confine con la Cisgiordania. “Questa è la risposta alla violazione della sovranità irachena da parte del nemico sionista e al suo attacco contro le Forze di Mobilitazione Popolare irachene” – conferma il gruppo in un video postato online.