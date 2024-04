Elezioni Usa 2024, dopo i democratici domani tocca ai repubblicani votare ai Caucus in Wyoming

Nella giornata di domani, 20 aprile, gli elettori repubblicani saranno chiamati a esprimere la loro preferenza sull’unico candidato rimasto, Donald Trump. Un evento che si terrà ai Caucus del Wyoming una settimana dopo quelle democratiche che hanno visto trionfare l’avversario Joe Biden con il 96% dei voti.

Caucus repubblicane in arrivo

Una settimana è passata da quando Joe Biden ha vinto ai Caucus democratici nel Wyoming e a breve, precisamente domani 20 aprile, toccherà anche agli elettori repubblicani esprimere la loro preferenza. Nel loro caso l’unico candidato sarà Donald Trump che in passato aveva già ottenuto una certa popolarità nello stato ottenendo il 70% dei voti.

Quindi è molto probabile che anche questa volta raggiungerà un traguardo simile se non superiore, essendo appunto l’unico in lista. Una votazione che potrebbe anche aiutare a fare le prime previsioni sulle elezioni che si terranno negli Stati Uniti il 5 novembre, bisognerà quindi aspettare ancora parecchi mesi per scoprire chi sarà il prossimo presidente.

Trump dovrà adesso aggiudicarsi i 29 delegati dello stato dopo essere riuscito ad aggiudicarsene 41 nello stato del Wisconsin dove il 2 aprile si sono tenute le ultime primarie repubblicane. In questa occasione, l’ex presidente si è accaparrato il 79,2% dovendo competere con gli altri candidati che comprendevano Chris Christie, Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy e Nikki Haley che si è ritirata dopo aver ottenuto il 12,8% delle preferenze.