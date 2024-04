Durante la sessione di sabato la Camera dei Rappresentanti ha approvato un pacchetto da 95 miliardi di dollari in aiuti per Ucraina, Israele e Taiwan, trovando il favore sia dei democratici che dei repubblicani.

Usa, approvati 95miliardi di aiuti per Ucraina e Israele

Dopo mesi di stallo, gli aiuti per Kiev sono passati in pochi minuti. Molti democratici hanno applaudito in aula, sventolando le bandiere blu e gialle ucraine. Anche gli aiuti a Israele sono stati approvati con un buon margine. Adesso l’intero pacchetto passerà al Senato, che potrebbe approvarlo già martedì. Il Presidente Joe Biden ha promesso di firmarlo immediatamente. “Abbiamo fatto il nostro lavoro e credo che la storia lo giudicherà positivamente” ha commentato lo Speaker Mike Johnson.

Cosa prevede il maxi pacchetto di aiuti

Le proposte di legge prevedono circa 61 miliardi di dollari per affrontare il conflitto in Ucraina, di cui 23 miliardi per rifornire le armi, le scorte e le strutture statunitensi. 26 miliardi di dollari andranno ad Israele, di cui 9 miliardi per esigenze umanitarie. 8 miliardi di dollari, invece, verrano destinati alla sicurezza dell’Indo-Pacifico, di cui fa parte Taiwan.

Il ringraziamento di Zelensky

Il presidente americano ha parlato separatamente con Johnson e con il leader democratico Hakeem Jeffries per ringraziarli di aver “messo la nostra sicurezza nazionale al primo posto“. “Esorto il Senato a inviare rapidamente questo pacchetto alla mia scrivania, in modo da poterlo firmare e inviare rapidamente armi ed equipaggiamenti all’Ucraina per soddisfare le sue urgenti necessità sul campo di battaglia“, ha affermato Joe Biden. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso i suoi ringraziamenti, affermando che i legislatori statunitensi si sono mossi per mantenere “la storia sulla strada giusta” sostenendo il suo Paese dopo l’invasione da parte della Russia. “Il disegno di legge sugli aiuti agli Stati Uniti approvato oggi dalla Camera impedirà alla guerra di espandersi, salverà migliaia di vite e aiuterà entrambe le nostre nazioni a diventare più forti” ha scritto su X.