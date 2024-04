Taipei ha reso noto di aver intercettato diversi aerei e navi militari cinesi nelle prime ore dell’alba, come riferito fa riferito Taiwan News.

Accresce la tensione tra Cina e Taiwan

Secondo il Ministero della Difesa nazionale, dei velivoli dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA), 6 hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan, uno è entrato nel settore sud-occidentale della zona di identificazione della difesa aerea (ADIZ) del Paese e un elicottero è stato rilevato nella ADIZ sud-orientale. In risposta, Taiwan ha inviato aerei e navi militari e ha schierato sistemi missilistici di difesa aerea per monitorare l’attività del PLA.

La reazione di Taipei

“Fino alle 6 del mattino di oggi sono stati rilevati 11 aerei del PLA e 8 navi della PLAN che operavano intorno a Taiwan. 8 dei velivoli hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan e sono entrati nell’ADIZ occidentale e orientale di Taiwan” ha scritto il ministero della Difesa su X. Durante l’ultimo mese Taiwan ha rintracciato aerei militari cinesi 136 volte e navi militari 98 volte. Dal settembre 2020, la Cina ha aumentato progressivamente il numero di aerei e navi da guerra che operano intorno all’isola.

Taiwan pronto a difendersi

Le tattiche della zona grigia sono definite come “uno sforzo o una serie di sforzi al di là della deterrenza e dell’assicurazione in stato stazionario che tenta di raggiungere i propri obiettivi di sicurezza senza ricorrere all’uso diretto e massiccio della forza“. La settimana scorsa l’agenzia di stampa Central News Agency di Taiwan aveva riferito che l’esercito taiwanese ha in programma di istituire un nuovo comando combattente nel 2026, che avrà il compito di difendere le acque territoriali che si estendono a 24 miglia nautiche dalla costa del Paese. La CNA ha riferito anche che il nuovo comando riunirà gli attuali gruppi di navi d’attacco veloci e di missili antinave, insieme al Comando di sorveglianza e ricognizione marittima della Marina.