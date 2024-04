Cresce la preoccupazione in Medio Oriente per un possibile attacco dell'Iran a Israele: le mosse degli Usa

Così come era stato raccontato nella giornata di ieri, dagli Stati Uniti d’America sono convinti che l’Iran agirà presto con una potente offensiva in Israele. Teheran non ha mandato giù l’operazione dell’Idf contro l’ambasciata a Damasco e ha promesso vendetta: secondo il ‘Wsj’ già le prossime 24 ore potrebbero essere pericolose.

Usa, le navi da guerra e l’Iran: attenzione all’attacco contro Israele

E sempre secondo il ‘Wall Street Journal‘, gli Stati Uniti d’America avrebbero già spostato le proprie navi da guerra in posizione per proteggere Israele da un possibile imminente attacco dell’Iran. Ma non solo, Biden sa di dover dare manforte anche alle proprie forze schierate in Medio Oriente e per questo avrebbe mobilitato la Marina Usa. Ormai sembra essere chiaro che l’Iran sferrerà realmente, dopo le minacce dei giorni scorsi, un attacco diretto a Israele.

Usa, le navi da guerra e l’Iran: l’obiettivo

Nelle scorse ore, infatti, si è diffusa la convinzione che molto presto ci saranno attacchi contro molteplici obiettivi all’interno di Israele e che nell’operazione potrebbero essere coinvolti anche alcuni alleati di Teheran. L’allerta in Medio Oriente, proprio per questo motivo, al momento è massima. Un alto funzionario dell’amministrazione Biden e una fonte vicina all’intelligence Usa lo raccontano alla ‘Cnn’: “Qualcosa accadrà molto presto“.