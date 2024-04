Negli ultimi giorni, soprattutto dopo l’attacco di Israele all’ambasciata di Damasco, l’Iran ha minacciato più volte Tel Aviv di ritorsioni. Per il momento, nulla si muove, ma il ‘Wsj‘ ha pubblicato oggi un articolo in cui spiega che Teheran sarebbe davvero pronta a sferrare un’imminente offensiva addirittura entro le prossime 48 ore.

Gallant chiama Austin: Israele pronto all’attacco dell’Iran

Il giornale statunitense riporta frasi raccontate da una fonte vicina alle autorità iraniane. Per il momento, però, non è confermato che l’Iran sferrerà un vero e proprio attacco nei confronti di Israele in vendetta per quello che è accaduto a Damasco. Sulla questione si è espresso il ministro della Difesa di Israele Yoav Gallant, che ne ha parlato al telefono con il capo del Pentagono Lloyd Austin: “Un attacco diretto dell’Iran comporterà una appropriata risposta da parte di Israele“.

Gallant chiama Austin: come si comporterà Israele

Da parte loro, gli Stati Uniti d’America hanno già precisato che fornirebbero il loro pieno appoggio a Israele, tanto che Gallant e Austin avrebbero già discusso della preparazione ad un attacco iraniano contro lo Stato di Israele, che potrebbe portare ad un’escalation nella regione.