Truong My Lan, una delle donne più ricche del Vietnam, è stata condannata a morte. La donna è coinvolta nel più grave scandalo finanziario nella storia del paese: infatti, è accusata di essere responsabile di una frode da circa 25 miliardi di euro.

Vietnam, Truong My Lan condannata a morte

“Il comportamento di Truong My Lan (proprietaria dell’azienda immobiliare Van Thinh Phat, che ha il controllo della Saigon commercial bank Scb) ha minato la fiducia dei cittadini nello stato e nel Partito comunista”, ha affermato la giuria del tribunale di Ho Chi Minh, nel sud del paese. La 67enne è stata riconosciuta colpevole di corruzione, appropriazione idebita e violazione della legge bancaria. Il processo a Truong e ad altri 85 imputati, accusati di aver truffato migliaia di risparmiatori, è durato circa un mese. Tra gli imputati c’erano ex funzionari della banca centrale, ex membri del governo e dirigenti della banca coinvolta nella frode. La donna è stata condannata per aver truffato circa 42mila risparmiatori che, tra il 2012 e il 2022, avevano sottoscritto obbligazioni emesse dalla banca Scb, controllata dalla sua azienda immobiliare.

“Ho pensato più volte al suicidio” le parole della donna

Considerata l’ideatrice della frode, la procura aveva chiesto la pena di morte solo per Troung che, durante il processo, ha affermato di aver più volte pensato al suicidio: “Sono stata una stupida a farmi coinvolgere in un settore complesso come quello bancario, del quale ho scarsa conoscenza“.

