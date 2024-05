L’accordo per la tregua non è stato raggiunto e Israele ha ora tutta l’intenzione di agire secondo il piano che si era preparato. Per questo motivo, l’Idf ha già lanciato un monito alla popolazione civile di Rafah: i quartieri orientali devono essere sgomberati al più presto, perché l’esercito è ormai pronto ad intervenire.

L’Idf lancia un messaggio alla popolazione di Rafah: cosa sta succedendo

Sono ormai settimane, che l’esercito di Israele paventa la possibilità di effettuare un attacco di grosse dimensioni nella zona sud della Striscia di Gaza. In particolare, l’area che verrà presa di mira è quella di Rafah, molto importante a livello strategico. L’accordo con Hamas sulla tregua non è mai arrivato e, dunque, ora l’Idf vuole agire.

L’Idf lancia un messaggio alla popolazione di Rafah:

“Spostatevi in una zona umanitaria ampliata nelle aree di al-Mawasi e Khan Younis” – è questo il messaggio che l’esercito di Tel Aviv ha lanciato alla popolazione dei quartieri orientali di Rafah. L’offensiva pianificata sembra ormai essere imminente.