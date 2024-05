In cinquantamila a Pizza San Pietro per presenziare alla Messa e all’Angelus di Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale dei Bambini: tra i presenti, anche Roberto Benigni e Giorgia Meloni.

Le parole di Papa Francesco

Papa Francesco ha indossato i panni del catechista per fare domande ai piccoli e spiegare il concetto della Trinità, poi il messaggio sulla misericordia:

«Gesù perdona tutto, perdona tutti, perdona sempre».

All’Angelus di Papa Francesco niente appelli, ma solo una richiesta:

«Salutate i vostri nonni. Pregate per noi, pregate per i genitori, pregate per i nonni, pregate per i bambini ammalati e pregate per la pace, perché non ci siano le guerre».

Il monologo di Roberto Benigni

Il discorso Roberto Benigni tra battute, risate e tematiche più serie, un discorso pieno di speranza per i bambini, nel monologo dell’attore toscano:

«Santità, vorrei stringerla, baciarla, non so come dimostrarle affetto, amore, potrei ballare un tango qua davanti».

Ma poi il discorso si fa molto più serio: Benigni rilancia le parole ripetute questi due giorni da Papa Francesco, afferma dunque:

«Il mondo è governato da persone che non sanno cosa sia la misericordia, l’amore. E così commettono il più stupido dei peccati, la guerra: una parola brutta, che sporca tutto»

La prossima Giornata Mondiale dei Bambini si terrà a settembre del 2026.