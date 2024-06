Andrea Piscina è lo speaker radiofonico che conduce una trasmissione su Rtl 102.5. Il 25enne è stato arrestato per produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale.

Chi è Andrea Piscina, conduttore di Rtl 102.5 arrestato per pedopornografia

Andrea Piscina è lo speaker radiofonico che su Rtl 102.5 conduce la trasmissione “I Nottambuli“. Il 25enne è stato arrestato per produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale. Due accuse molto gravi, sostenute da chat, foto e video trovati nel suo cellulare. Il conduttore avrebbe intrattenuto rapporti, anche tramite videochiamate, con bambini tra i 9 e i 14 anni, adescandoli sul web e fingendo di essere una ragazzina chiamata Alessia.

L’emittente radiofonica ha prontamente cancellato il nome di Piscina dalle sue pagine web, per prendere le distanze. Piscina è un social media manager e autore, oltre che voce della trasmissione “I Nottambuli“. Inoltre, è fratello e dirimpettaio di un politico della Lega eletto nel 2021 nel consiglio comunale di Milano, estraneo ai fatti.

“La dirigenza di Rtl 102.5 non era a conoscenza dell’indagine in corso a Milano sullo speaker. Rtl 102.5 ha deciso di sospendere in via cautelativa Andrea Piscina da ogni attività legata all’emittente in attesa del lavoro della Magistratura, in cui Rtl 102.5 ripone piena fiducia” si legge in una nota della radio.

Arrestato Andrea Piscina: le indagini

Andrea Piscina è era già stato perquisito dal Nucleo specializzato della Polizia locale. Poco prima avrebbe cancellato tutte le chat e le videochiamate, ma gli investigatori sono riusciti a recuperare le immagini arrivando alle accuse di produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale. Quest’ultimo reato è stato è stato contestato per aver costretto i bambini a compiere atti sessuali online, fingendo di essere una ragazzina. Le imputazioni vanno dal 2021 al 2023 e la madre di un bambino aveva denunciato nell’estate 2023.

Sullo smartphone dello speaker sono state rintracciate più di mille immagini e chat con contenuti pedopornografici. Il Corriere della Sera ha riportato alcune conversazioni ritrovate dagli investigatori. “Sto andando in doccia, cerco uno per sbloccare la cam e mostrarmi nuda, se vi va top, se no cerco un altro. Sorry se vado dritta” era la frase di approccio, poi le chat proseguivano in base alle risposte. Le indagini su Piscina, che allena bambini in oratorio, si concentrano ora anche sulla sua vita fuori dalle chat.