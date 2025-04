Manifestazioni per la pace: il Movimento Cinque Stelle in piazza contro il ri...

Migliaia di persone in piazza Vittorio per protestare contro il riarmo europeo e il piano di Ursula von der Leyen.

Il clima di tensione internazionale ha spinto migliaia di persone a scendere in piazza a Roma, dove il Movimento Cinque Stelle ha organizzato un corteo per protestare contro il riarmo europeo e il piano di Ursula von der Leyen. Sotto un sole cocente, i manifestanti si sono radunati in piazza Vittorio, portando con sé bandiere arcobaleno, striscioni e slogan che chiedono una maggiore attenzione alla sanità e una netta opposizione all’uso delle armi.

Un corteo colorato e variegato

Secondo gli organizzatori, circa 80.000 persone hanno partecipato all’evento, ma le stime ufficiali parlano di alcune migliaia di manifestanti. Tra i volti noti presenti, spicca l’ex presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e Rocco Casalino, che hanno sottolineato l’importanza di questo evento storico per il movimento. La folla, composta da giovani e meno giovani, ha espresso il proprio dissenso attraverso canti e balli, creando un’atmosfera festosa nonostante il tema serio della manifestazione.

La voce dei giovani e il ruolo dei social media

Tra i partecipanti, ha attirato l’attenzione la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, che ha preso la parola per esprimere il suo disinteresse verso il voto, evidenziando la confusione che regna tra i giovani riguardo alla politica. “Non ho mai votato, non voglio votare, voglio capire chi votare”, ha dichiarato, sottolineando la necessità di un cambiamento e di una maggiore chiarezza nelle proposte politiche. La sua presenza ha dimostrato come i social media stiano influenzando le nuove generazioni e il loro approccio alla politica.

Un messaggio chiaro: pace e sanità

Il messaggio principale del corteo è stato chiaro: i manifestanti chiedono più investimenti nella sanità e meno armi. “Siamo contro le banche armate, quindi gli investimenti per uccidere la gente”, recitava uno degli slogan. La manifestazione ha messo in luce le preoccupazioni di una parte della popolazione riguardo alle spese militari e alla necessità di risorse destinate al benessere sociale. Con il passare delle ore, il corteo ha attraversato le strade di Roma, culminando in un lungo percorso che ha portato i partecipanti fino ai Fori Imperiali, dove hanno continuato a esprimere le loro richieste.