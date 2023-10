In una maxi operazione della polizia contro la pedopornografia, sono state arrestate 3 persone e 24 sono indagate. Sono stati coinvolti più di 100 investigatori.

Pedopornografia, operazioni in tutta Italia: 3 arresti

Tre persone sono state arrestate e altre 24 risultano indagate in una maxi operazione della polizia contro la pedopornografia. Sono stati coinvolti più di 100 investigatori, tra cui agenti sotto copertura che si sono infiltrati nelle chat di scambio di materiale. L’indagine si è svolta nell’arco di diversi mesi con lo scopo individuare i soggetti che pubblicavano e diffondevano il materiale pedopornografico. Dalle indagini è emerso lo scambio in rete di materiale di diversa natura, che riproduceva anche violenze sessuali. Gli utenti avevano un linguaggio in codice per avanzare richieste.

Maxi operazione contro la pedopornografia: le perquisizioni

Sono state eseguite anche 30 perquisizioni disposte dalla procura di Torino, che hanno portato al sequestro di telefonini, tablet, hard disk, pen drive, computer, account email e profili social. Sono stati identificati gli account usati dagli indagati per la richiesta del materiale, che è stato rinvenuto. Le operazioni hanno coinvolto 24 diversi uffici della Polizia Postale in tutta Italia: Piemonte, Lazio, Lombardia, Liguria, Toscana, Veneto, Puglia, Sicilia, Sardegna, Campania e Calabria.