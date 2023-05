Una lunga ed articolata inchiesta che alla fine è sfociata nel blitz ordinato dalla procura di Torino, dove un 33enne è stato arrestato per pedopornografia: da quanto si apprende sui media il fermato aveva 80mila immagini indicibili nel Pc. Le testate spiegano poi che l’uomo è stato fermato in flagranza dalla Polizia di Stato dopo una complessa indagine.

Torino, arrestato per pedopornografia

Il 33enne arrestato per pedopornografia era in possesso di 80mila immagini hard nel suo pc. Quelle foto terribili erano addirittura classificate in cartelle e archiviate nelle memoria dei propri device. Si apprende che il fermato ed indagato, nonché sottoposto a misura di cautela è un lavoratore nel campo promozionale-pubblicitario. L’uomo risulta residente a Torino ed è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato del capoluogo piemontese a conclusione di una complessa indagine.

La collaborazione fra Polizia e Cncpo

La verifica penale era scaturita da alcune segnalazioni e con la collaborazione internazionale. Il fascicolo ed il suo esito sono stati coordinati in ambito nazionale dal Cncpo, il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni. La posizione giudiziaria dell’uomo è quella di indagato e a giorni avrà il suo interrogatorio di garanzia.