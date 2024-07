Incidente in mare nel New Hampshire, balena emerge dall'acqua e si schianta c...

Incidente in mare nel New Hampshire, balena emerge dall'acqua e si schianta c...

Sfiorata la tragedia nel New Hampshire con una balena: drammatico incidente in mare per due pescatori

Due pescatori si trovavano sulla loro barca in mezzo all’oceano Atlantico, nel New Hampshire, quando hanno visto una balena uscire violentemente dall’acqua, per poi cadere pesantemente sull’imbarcazione.

L’incidente in mare

L’incidente in mare è avvenuto al largo di Portsmouth nel New Hampshire. I due uomini hanno raccontato di aver visto la balena e di aver cercato di mantenere le distanze, ma nulla è servito per evitare l’impatto:

“Si è inabissata, è scomparsa per qualche minuto e poi, subito dopo, è spuntata a poppa”, ha detto Ryland Kenney a WMUR-TV.

L’evento è stato segnalato alla National Oceanic and Atmospheric Administration, mentre la Guardia costiera di Portsmouth ha confermato che il cetaceo non sembrava ferito dopo l’accaduto.

Il video condiviso sui social: salvi i pescatori

L’intero episodio, poi condiviso sui social, è stato filmato da Colin e Wyatt Yager, due fratelli adolescenti del Maine che si trovavano su un’imbarcazione vicina.

Fortunatamente l’epilogo della tragedia non è stato tragico: nessuno è rimasto ferito, né i pescatori né la balena, soltanto tanta paura per i protagonisti dell’evento.

Un incidente analogo due anni fa

Due anni fa, nel luglio del 2022, una balena aveva colpito una piccola barca al largo di Plymouth, nel Massachusettes facendola quasi affondare: anche in quel caso non si registrarono feriti.