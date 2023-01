Un centinaio di curiosi si sono radunati per vedere “un bulldozer allontanarla dalle onde”: gigantesca balena morta e spiaggiata ad Atlantic City

Mistero negli Usa, dove una gigantesca balena, non la prima purtroppo, è stata morta e spiaggiata ad Atlantic City.

Da quanto si apprende gli esperti vogliono capire cosa l’abbia uccisa ed è stata diposta una pericolosa autopsia. Perché “pericolosa”? Perché non sono affatto rari i casi di carcasse di cetacei che ad un certo punto e per effetto della pressione dei gas interni letteralmente esplodono.

Balena morta e spiaggiata ad Atlantic City

Ad ogni modo, come spiega il Miami Herald, gli scienziati ed i biologi marini stanno cercando di scoprire cosa ha ucciso una megattera di 30 piedi trovata su una spiaggia di Atlantic City.

A riferirlo i funzionari del New Jersey ai notiziari. Si tratterebbe della seconda balena morta che arriva a riva su una spiaggia della città in due settimane.

Un altro cetaceo trovato il 23 dicembre

E secondo una notizia della KYW-TV un’altra megattera era stata stata trovata morta il 23 dicembre vicino al casinò Tropicana. L’ ultima balena morta era stata segnalata a pochi isolati di distanza alle 8 di sabato 7 gennaio.

Dopo la segnalazione un centinaio di curiosi hanno visto “un bulldozer allontanare la balena dalle onde”. La carcassa sarà condotta in un istituto per un’autopsia che dovrà determinare la causa della morte della balena: lo ha riferito The Philadelphia Inquirer.