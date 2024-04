Fedez sta arredando la sua nuova casa, quello che lo vede riprendere in mano la sua vita e dare inizio al capitolo di papà single. Nelle ultime ore, ha mostrato ai fan l’ultimo acquisto: una poltrona peluche che ha un prezzo folle.

Fedez: la poltrona peluche strega i fan

La casa da single di Fedez sta pian piano prendendo forma. Dopo la separazione da Chiara Ferragni, il rapper ha acquistato un appartamento di 400 metri quadrati situato in Piazza Castello, a Milano. Al momento, la dimora non è del tutto arredata, ma Federico non ha fretta. Nelle ultime ore, ha mostrato ai fan l’ultimo acquisto: una poltrona peluche che ha un costo folle.

Chi ha firmato la poltrona peluche di Fedez?

Fedez ha posizionato la poltrona peluche nel salone, alle spalle del grande divano grigio. Si tratta di una sedia del brand KAWS, realizzata con Studio Campana dai designer Fernando e Humberto Campana. Costruita in acciaio inossidabile e legno, è interamente coperta di peluche.

Quanto costa la poltrona peluche di Fedez?

La poltrona peluche di Fedez è introvabile e, neanche a dirlo, ha un costo inaccessibile. Pensate che, durante una vendita del 23 novembre 2019m la casa d’aste Christie’s ha battuto un modello della sedia per 1.750.000 dollari di Hong Kong, pari a 208 mila euro.