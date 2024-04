Fabrizio Corona ha parlato con Fedez dopo l’intervista a Belve e ha svelato quando verrà annunciato il divorzio da Chiara Ferragni. L’ex re dei paparazzi ha rivolto diversi complimenti al rapper per come è riuscito a tenere testa a Francesca Fagnani.

Ospite del podcast Gurulandia, Fabrizio Corona ha detto la sua su Fedez e Chiara Ferragni. L’ex re dei paparazzi ha sentito Federico Lucia dopo la sua intervista a Belve e si è sbilanciato anche sul divorzio. Ha dichiarato:

Corona ha proseguito:

“Poi quando l’ho sentito gli ho detto l’altro errore grave. Quando sei in video devi stare attento agli atteggiamenti e alle parole. La Fagnani gli ha fatto la domanda sul pandoro, lui ha detto una cosa e ha sbagliato il verbo. Ed è stata la cosa più grave che potesse fare. Lui non dice ‘io sono sicuro, certo, mia moglie ha fatto tutto inconsapevolmente, la colpa è di un altro’. Se io vivo con mia moglie non posso dire ‘io credo, io penso’, ma ‘io so’. Lui invece ha detto ‘io penso che l’abbia fatto in buonafede e la colpa è di un altro’. Lui doveva dire ‘io do per certo che mia moglie non sapeva nulla, punto, la colpa è di quello’. Non ‘credo, penso, che la colpa sia di un altro’. Chiara poteva salvarsi subito e ripulirsi l’immagine. Doveva dire che la colpa non era sua ma di un altro, che lei non aveva mai visto nel dettaglio i contratti della società. Vuoi uno dei motivi per cui Federico ha litigato con Chiara? Eccolo. Nel momento del caos lui le dice ‘tu mi devi ascoltare, perché io sono tuo marito. Faccio anche io l’imprenditore. La colpa è di quello, muoviamoci e diciamolo’. Lei non l’ha voluto ascoltare, della serie ‘stai buono con i bambini e Paloma, che qui ci penso io a tutto'”.